6ª SDP de Foz do Iguaçu se destaca na Polícia Civil do Estado do Paraná

Na última semana foi realizado um levantamento pelo setor de Centro de Análise, Planejamento e Estatística/SESP, o qual aponta que a 6ª SDP (Subdivisão Policial) Foz do Iguaçu é a delegacia de polícia de todo o Estado do Paraná com o maior número de pessoas detidas e conduzidas a delegacia.

Este número refere-se aos primeiros oito meses do ano e engloba além das prisões em flagrantes, as realizadas por mandados de prisão e mandados de busca e apreensões cumpridos por policiais das Delegacia da 6SDP.

Os números são reflexos do comprometimento das equipes policiais, como também dos delegados que supervisionam todo o trabalho e não medem esforços para realizar um trabalho eficiente e de excelência em prol da sociedade de Foz do Iguaçu e região abrangida pela 6ª SDP.

Segundo a Polícia, o trabalho intensivo continua, e, para isso, a Polícia Civil conta com a participação da população pelo disque denúncia no número 197.