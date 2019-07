57 dias: Receita Federal divulga balanço final da Operação Muralha

A Receita Federal divulgou na tarde dessa terça-feira (09), o balanço de apreensões da Operação Muralha 2019, que durou 57 dias no Paraná e Mato Grosso do Sul.

As barreiras fixas de fiscalização instaladas na praça de pedágio em São Miguel do Iguaçu/PR e Guaíra foram retiradas na segunda-feira (8). As apreensões da Operação Muralha 2019 no PR e MS aproximam-se de 45 milhões de reais. As atividades de fiscalização realizadas no âmbito da Operação Muralha vêm atingindo o objetivo de fortalecer o Estado, por meio da integração entre a Receita Federal e as forças atuantes, no combate aos crimes de fronteira.

As apreensões aproximam-se de quarenta e cinco milhões de reais nesta fase da Operação Muralha no Paraná e no Mato Grosso do Sul. As atividades de fiscalização realizadas no âmbito da Operação Muralha vêm atingindo o objetivo de fortalecer o Estado, por meio da integração entre a Receita Federal e as instituições parceiras, no combate aos crimes de fronteira, elevando a percepção de risco e a presença fiscal em toda região de fronteira do Brasil com o Paraguai.

No período de 13 de maio a 08 de julho, que corresponde aos 57 dias da Operação Muralha, as atividades na região oeste do Paraná foram realizadas principalmente nas duas barreiras de fiscalização instaladas próximo à praça de pedágio no município de São Miguel do Iguaçu/PR e na PR-163 em Guaíra/PR, e nas estradas secundárias da região. No Mato Grosso do Sul, o trabalho foi desenvolvido por equipes volantes que fiscalizaram toda a região de fronteira com o Paraguai.

Os resultados obtidos foram bastante expressivos, tendo sido apreendidos cerca de:

2,3 milhões de maços de cigarros;

35 mil unidades de medicamentos e anabolizantes;

2,8 toneladas de maconha;

383 veículos;

46 pessoas presas; e

R$ 44.981.590,84 em mercadorias.

O maior destaque fica por conta dos mais de 44,9 milhões de reais em mercadorias apreendidas, um aumento de 44,7% em relação a 2018. O valor se deve à participação do Mato Grosso do Sul nesta fase da Operação e a grande quantidade de eletrônicos, principalmente produtos de informática e celulares de alto valor, que foram apreendidos nesta fase da Operação Muralha.

Entre as ações do período, a que mais chamou a atenção no Paraná foi a retenção de 19 ônibus de turismo em um dia. Os veículos estavam carregados com mercadorias importadas de forma irregular. Além dos bagageiros, as mercadorias foram encontradas no corpo dos passageiros, em fundo falso nas bolsas, em fundo falso nos travesseiros, dentro de garrafas térmicas, na caixa de ferramentas e dentro de vasilhas com comida. Também havia grande quantidade de cigarros contrabandeados em alguns desses ônibus. Estima-se que as mercadorias ultrapassem R$ 3,8 milhões.

Nessa edição, a Operação se estendeu ao Mato Grosso do Sul por meio de equipes volantes que fiscalizam toda a faixa fronteiriça com o Paraguai. Dentre as principais ações no estado, destacam-se a apreensão em Mundo Novo de uma carreta carregada com 400 caixas de cigarros contrabandeados, avaliados em R$ 1 milhão; No dia 28/05, em Ponta Porã, foram retidos nove veículos, todos carregados com mercadorias descaminhadas, avaliadas em R$ 175 mil; e em Corumbá uma carreta roubada foi recuperada quando tentava passar a fronteira, duas pessoas foram presas.

Entre as apreensões de drogas, no Paraná destacam-se as apreensões de 463 kg de maconha no fundo falso de um caminhão-baú abordado em São Miguel do Iguaçu e 100 kg de maconha em um veículo paraguaio abordado na Ponte da Amizade. No Mato Grosso do Sul destacam-se as apreensões de 83 kg de maconha em Dourados – MS, no forro de um veículo; 42 kg de maconha em Pota Porã-MS, em uma caixa de som; e 16,5 kg de maconha em Mundo Novo – MS, nos pertences de um passageiro de um ônibus de linha.

A primeira fase da Operação Muralha no Paraná e no Mato Grosso do Sul iniciou em 13/05/19 e encerrou em 08/07/19. As ações foram desenvolvidas pela primeira vez em duas barreiras de fiscalização fixas na região oeste do Paraná, uma na praça de pedágio de São Miguel do Iguaçu e outra na PR-163 em Guaíra, e por meio de equipes volantes em Mato Grosso do Sul.

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.

Participaram da Operação a Receita Federal em parceria com o Batalhão de Fronteira do Paraná, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Polícia Militar do Paraná, Polícia Civil e Departamento de Inteligência do Estado do Paraná – DIEP), Justiça Estadual, Ministério Público Estadual da Comarca de São Miguel do Iguaçu e Receita Estadual do Paraná.