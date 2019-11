500 KM e Muggiati

500 KM

Está definida a data dos 500 KM de Interlagos de 2019. A corrida, uma das mais tradicionais do automobilismo brasileiro, será no dia 21 de dezembro, dando prosseguimento a uma história iniciada em 1957. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no Automóvel Clube Paulista pelo e-mail 500km@500kmdesaopaulo.com.br.

Muggiati

José Luiz Muggiati Neto, da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte, é o único paranaense selecionado para a Academia da Stock Car. As seletivas serão no próximo dia 24, em Goiânia, e no dia 15 de dezembro, em Interlagos.