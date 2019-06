50 óbitos nas UPAs

As UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) registraram nos quatro primeiros meses deste ano 50 óbitos de pacientes. A estrutura com maior índice de mortalidade é a Veneza, com 25 registros de janeiro a abril, seguida da Brasília (14) e da Tancredo (11).

Ontem a Secretaria de Saúde de Cascavel apresentou as contas do primeiro quadrimestre do ano.

Na atenção às urgências, nas UPAs, foram prestados 31.330 atendimentos na Veneza; 31.259 no Brasília e 21.004 na unidade da Tancredo.

Nos encaminhamentos aos hospitais houve aumento: passou de 1.130 para 1.904 (ampliação de 68,4%) na comparação ao primeiro quadrimestre do ano passado; e crescimento também de consultas, passando de 78.640 para 98.171 (ampliação de 24,8%). Os pacientes em observação tiveram redução: de 41.396 para 26.710 (redução de 35,4%).

No quadrimestre deste ano, foram gastos R$ 79.459.495,19 em saúde, contra R$ 83.832.092,09 no mesmo período de 2018. A redução se deve à queda nos repasses do Estado e da União que, juntos, somam R$ 4 milhões. O Município manteve os R$ 63 milhões ao setor.

Em todo o ano de 2018, 228 pessoas morreram nas UPAs: 131 na Veneza e 97 na Brasília.

Faltantes

Impressiona o total de pacientes que marcaram consultas e faltaram: no Cisop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná), o índice chega a 16,6% de janeiro a abril deste ano, um total de 5.117 consultas. Foram autorizadas 38,3 mil consultas no período no Cisop.

Hoje há fila de espera para consultas especializadas de média complexidade de 31.075 pessoas, divididas da seguinte forma: nutrição 5.872, ortopedia 4.677, otorrinolaringologia 4.559, cirurgia vascular 4.440, e dermatologia 2.640.

Há ainda 4,5 mil pacientes à espera de consultas em alta complexidade: as maiores demandas são para ortopedia (1.539), ginecologia cirúrgica (1.218), hematologia (713) e reabilitação física (249).

Para exames há fila de espera de 45.675 pacientes – seriam necessários R$ 5,4 milhões para zerar a fila.

Reportagem: Josimar Bagatoli