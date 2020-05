4ºGrupamento de Bombeiros recebe donativos para a Campanha Cesta solidária

O governo do estado do Paraná lançou a campanha Cesta Solidária com a finalidade de arrecadar cestas básicas que serão entregues às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social devido a pandemia do covid-19.

A campanha será realizada do dia 18 ao dia 23 de maio, e tem como foco mobilizar os servidores estaduais para que participem voluntariamente da doação de cestas básicas, se solidarizando com as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e assim contribuindo com a diminuição da curva de contágio do novo coronavírus. Além dos funcionários do estado do Paraná, todas as pessoas estão convidadas a participar trazendo suas doações.

A doação funcionará por meio do sistema de drive-thru, os carros deverão parar em frente ao quartel do Corpo de bombeiros, localizado na Rua General Osório, 2791, Bairro Ciro Nardi, na área demarcada com cones e sinalizada com o banner da campanha, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 as 17h30 e sábado das 9h às 12h.

A campanha integra a força tarefa #MENOS EU, MAIS NÓS, uma iniciativa da Superintendência Geral da Ação Social (SGAS) que embasa uma série de ações de solidariedade durante o período de pandemia e recuperação do Estado do Paraná.

Mesmo sendo o foco da campanha a doação de cestas básicas, receberemos também doações de alimentos não perecíveis e de materiais de higiene e limpeza que serão distribuídos na cidade de Cascavel.

Fonte: Comunicação Social do 4ºGB