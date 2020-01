3º Acampamento Pais e Filhos será realizado de 31 de janeiro a 2 de fevereiro em Porto Mendes 

A expectativa novamente é bastante grande para mais uma edição do Acampamento Pais e Filhos, que será realizado nos dias 31 de janeiro a 2 de fevereiro no parque de lazer em Porto Mendes, distrito turístico de Marechal Cândido Rondon . O evento é promovido pela prefeitura, com o apoio de diversas secretarias e de entidades. Como aconteceu em anos anteriores, muitas famílias deverão participar da programação.

Entre as atividades programadas estão cinema, chimaródromo, caminhada na trilha, plantio de árvores, torneio de avião de papel, gincanas, bodoque gigante, cabo de guerra na lama, pista fio, pista de lama, fogueira, apresentação de gaita, pão no espeto, futebol na lama, caça ao tesouro, torneio de bolita, festival de pipas, entre outros.

Conforme o secretário de Esporte e Lazer, Cristiano Metzner, o Suko, o evento tem o objetivo de oferecer um tempo de qualidade em família (pais, mães e filhos) com diversas atividades dirigidas e preparadas para muita diversão. Ele lembra que neste ano haverá muitas atrações novas. “Iniciamos o evento em 2017 e estamos tendo uma grande evolução com o passar dos anos. O objetivo é oferecer atividades diferenciadas que proporcionem momento de qualidade entre as famílias, deixando um pouco de lado a tecnologia e estando mais em contato com a natureza e brincadeiras saudáveis. Temos diversos parceiros e em 2020 muitas novidades para a 3ª edição. Convidamos todas as famílias de Marechal Rondon”, destacou Suko.

O local de camping para os que irão participar da programação será reservado no lado direito, ao entrar no parque. Não será necessário se inscrever. Vale lembrar que o evento é todo gratuito e cada um será responsável pela sua alimentação e barracas para acampamento. Há também a opção de refeições em restaurante, por adesão, no parque de exposições. “Caso as famílias não queiram acampar, poderão participar da programação sem problema nenhum. Será um grande evento organizado pela prefeitura rondonense”, ressaltou Suko.

Programação

Dia 31 (sexta-feira)

19h – Recepção, seguido de cinema.

Dia 01 (sábado)

8h – Acordando com o galo seguido de chimaródromo (organizado pelo CTG);

9h – Caminhada na trila com plantio de árvores e outras atividades;

11h – Liberação de todos para o almoço;

14h – Reinício das atividades com torneio de avião de papel e gincanas como cabo de guerra na lama, bodoque gigante, futebol na lama, pista fio, entre outros;

18h30 – Acendimento da grande fogueira;

19h – Tertulha com gaita, fogueira e pão no espeto;

21h – Cinema;

23h – Pista fio.

Dia 02 (domingo)

8h – Chimaródromo;

9h – Oficina de bolita seguido de festival da pipa;

11h – Almoço;

12h – Encerramento.