25 mil pessoas são esperadas para a 53ª edição da Festa do Trabalhador em Cascavel

Festa do trabalhador da Paróquia São José em Cascavel

Este ano a organização da 53ª edição da Festa do Trabalhador e 24ª Festa do Costelão do Seminário São José Operário esperam um público de 25 mil pessoas para saborear o prato típico da festa, o costelão. A festa será nos dias 30 de abril e 1° de maio.

Mais de 500 voluntários das paróquias da Arquidiocese de Cascavel trabalham no preparo dos alimentos. Este ano, serão assados 500 costelões (pesando entre 18 e 20kg) e mais dois mil espetos de costelas de aproximadamente 3kg, que somados chegam em torno de 16 toneladas de carne bovina.

O costelão custará R$ 400, o churrasco R$70 e a buchada (porções de 800gr) R$ 35 reais. Serão servidos ainda pães, cucas, bolos, refrigerantes, cervejas, chopp, saladas diversas, maionese e mandioca.

Tradição

A festa é realizada desde 1966 quando foi fundado o Seminário. O intuito é homenagear São José, padroeiro do Seminário e dos trabalhadores, os quais aproveitam o feriado para unir a família, os amigos e a comunidade para desfrutar de boa companhia, horas alegres e um delicioso almoço.

Programação

No dia 30 de abril será servida a tradicional Buchada que pode ser levada para casa ou consumida no local. Se consumida no local, acompanha queijo e mocotó.

No dia 1º, a partir das 09h haverá procissão com desfile de grupos de motociclistas saindo da Catedral em direção ao Seminário, às 10h haverá Santa Missa Solene na Capela do Seminário celebrada pelo Arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos.

Durante todo o dia nos campos de futebol do Seminário será realizada a 7ª exposição de carros antigos, parceira entre o Seminário São José e a Associação de Veículos Antigos de Cascavel (AVAC). São muitos carros para apreciação de todos os visitantes.

Restaurante de costelão

Neste ano de 2019, haverá pelo terceiro ano consecutivo o restaurante de costelão, onde o costelão é servido individualmente acompanhados de maionese, mandioca e salada. O consumo deverá ser realizado somente dentro do local, portanto, não será possível levar marmitas para casa.

Todo o valor arrecadado será destinado à manutenção do Seminário, casa de formação dos futuros padres da Arquidiocese de Cascavel, que hoje conta com 36 jovens em sistema de internato. Mais informações no telefone (45) 3226-3131 / 3096-8653.