O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) aprova minuta do projeto de lei que regulamenta o uso do cinto de segurança nas cidades em todo o território nacional. Até então, apenas São Paulo (SP), Criciúma (SC), Brasília (DF) e Manaus (AM) praticavam a lei. A partir de então, o condutor passou a ser multado se os passageiros não estivessem com o cinto.