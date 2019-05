20 mil carteiras de cigarro são apreendidas na região oeste do Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na madrugada dessa terça-feira (21), em Toledo (PR), cerca de 20 mil maços de cigarro no interior de um veículo Chevrolet Spin. O carro era acompanhado por um Fiat Linea, que servia como um tipo de “escolta” para o veículo em que estavam os cigarros.

Pouco após a meia noite desta terça-feira, agentes da PRF tentaram abordar dois veículos que saiam de estradas vicinais para a BR-163. Quando viram a viatura da PRF, os motoristas começaram a fugir. Durante a fuga, os condutores levaram os carros a um milharal, de onde seguiram a pé. Os homens ainda não foram encontrados.

Ao verificar os veículos, os policiais rodoviários federais encontraram no interior do Chevrolet Spin cerca de 20 mil carteiras de cigarro, além de um receptor de rádio. No Fiat Linea, encontraram um sistema de rádio configurado na mesma frequência do outro carro. Ainda constataram que o veículo estava com as placas adulteradas e que havia registro de roubo do carro.

Os dois carros e a mercadoria foram encaminhados à Polícia Federal em Cascavel (PR).