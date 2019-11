19º Batalhão recupera veículo furtado,apreende mais de 650 Kg de maconha e caminhões com  2,5 milhões em mercadorias contrabandeadas.

Na manhã do último domingo (03/11) policiais militares do 19º batalhão apreenderam dois veículos carregados com mais de 650 kg de maconha. A ocorrência teve início na cidade de Ouro Verde do Oeste quando os policiais da rádio patrulha visualizaram um GM/COBALT e um GM/CRUZE, com placas de Curitiba – PR, transitando em atitudes suspeitas. Ao dar os sinais de abordagem a equipe teve sucesso com um dos veículos, enquanto que o outro empreendeu fuga sentido Toledo. Foi então informado a central de operações da 1ª CIA. do 19º BPM e, quando o veículo chegou à cidade, nas proximidades da pedreira, outra equipe de rádio patrulha realizou a abordagem.

Ao todo foram 655,8 Kg de maconha apreendida, além dos dois veículos, sendo que GM/CRUZE tinha alerta por furto na cidade da Penha-SC. Toda a carga e os veículos, com os dois condutores presos, moradores de Maringá e Campo Largo, sendo um de 24 anos e um menor, de 16 anos, foram entregues na 20ª SDP, em Toledo, para os procedimentos cabíveis.

Eletrônicos

Mais tarde, no mesmo dia (03/11), policiais militares da rádio patrulha do 19º BPM receberam informações de que dois caminhões estavam transportando carga ilícita dentro do município de Toledo. No local da denúncia, bairro Jardim Europa, foram localizados os dois veículos e três pessoas, de 25, 28 e 51 anos, realizando o transbordo da carga. Nos baús dos caminhões, um VW/8.150 DeliveryPlus e um VW/24.280 6×2, foram encontrados mais de 2 mil celulares, acessórios e óculos de sol que, com os dois caminhões, totalizam aproximadamente R$2.500.000,00. Foi então dado voz de prisão aos indivíduos pelo crime de descaminho, estes, com a mercadoria apreendida, foram encaminhados à Receita Federal e Polícia Federal em Cascavel, para os demais procedimentos a serem adotados.