123 anos de prisão para Renato Duque 

As penas do ex-diretor da Petrobras Renato Duque na Operação Lava Jato chegaram a 123 anos e 11 meses de prisão. A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou ontem a dosimetria em uma das ações penais de 3 anos e 4 meses para 3 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão.

Réu confesso

Apesar de não ser delator, Duque chegou a confessar crimes que envolveram suposta operação de propinas ao PT e à alta cúpula do partido, como os ex-ministros Antonio Palocci e José Dirceu e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Outras penas

As outras penas a Duque foram impostas nas ações penais que envolviam o núcleo da Engevix (21 anos e 4 meses), dos marqueteiros petistas João Santana e Mônica Moura (3 anos, 8 meses e 13 dias), a Odebrecht (16 anos e 7 meses), o grupo de José Dirceu (6 anos e 8 meses) e o núcleo da Andrade Gutierrez (28 anos, 5 meses e 10 dias), além de uma ação em que ele respondia junto a outros operadores de propinas (43 anos e 9 meses).