Valendo a Liderança: Cascavel Futsal enfrenta o Pato em clássico pela Série Ouro

O Cascavel Futsal enfrenta o Pato neste sábado (21), em mais um clássico contra o time do Sudoeste do Paraná. O confronto válido pela penúltima rodada da 1ª fase do Campeonato Paranaense vale muito para as duas as equipes, que brigam pelas primeiras posições da tabela, e prometem um grande espetáculo. A partida acontece às 19h no Ginásio da Neva.

Atualmente a equipe está na 5º colocação na tabela de classificação, o Tricolor pode até assumir a liderança da tabela nesta rodada, dependendo de uma combinação de resultados. Dois pontos separam o Cascavel do líder da competição, que é o próprio Pato.

O time cascavelense vem de derrota para o Esporte Futuro na última rodada, e uma vitória contra o Pato é fundamental para fazer o Tricolor subir na tabela e também se recuperar na competição.

“Confronto direto. Tivemos um deslize na última partida, e descemos algumas posições. Sabemos como é importante essa vitória, temos uma sequência de duas partidas dentro de casa. É um confronto direto onde iremos brigar por pontos. É importantíssimo trazer todos os mata-matas pra dentro de casa e decidir aqui”, explicou Scheffer.

O jogo entre Cascavel e Pato terá transmissão ao vivo da Tv Serpente Tricolor no Youtube. Além disso, os torcedores poderão novamente apoiar o time no Ginásio da Neva pelo Paranaense. A punição de três jogos sem a presença de torcedores acabou, e o Cascavel pode novamente receber sua torcida no Ginásio da Neva.

“É de suma importância termos o Ginásio lotado. A gente sabe que a Neva é temida pelos adversários, a galera sempre deixa claro que não gosta de jogar aqui justamente pelo clima que a torcida cria, e temos que usar isso a nosso favor. Então quanto mais jogos trouxermos para dentro de casa, temos esse combustível, motivação e ajuda extra para buscar nossos objetivos. Ninguém é campeão ou chega as finais sozinhos, precisa do apoio da torcida e disso não temos o que reclamar”, disse Carlão.

Os ingressos já estão a venda para o clássico, confira os valores:



Inteira: R$ 40

Promocional: R$ 20

Meia Entrada: R$ 20

Promocional Unimed: R$ 20

