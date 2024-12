Turismo Nacional: Líder, Kuhn chega disposto a levar superprêmio em Interlagos

Vários títulos estarão em jogo no próximo domingo, no Autódromo de Interlagos, com a disputa da prova Endurance da Turismo Nacional, a categoria dos carros mais vendidos do país. Líder na classificação Overall, o cuiabano Ernani Kuhn aposta na regularidade e na força da dupla formada para a prova com três horas de duração para confirmar o título e conquistar o prêmio que garante subsídios para a participação na próxima temporada da Stock Series.

“Estou muito empolgado para a nossa final! Chegar como líder, depois de uma temporada incrível, nos deixa mais próximos do título overall. Agora, é fazer o que precisa ser feito, com muita fé em Deus, para chegarmos lá”, aponta Ernani Kuhn, que terá em seu GM Õnix as marcas da Ekal Transportes, Pro Tune e Perfortech Motorsports­.

Kuhn terá, mais uma vez, o companheiro de equipe João Cardoso Neto para disputar a prova de longa duração. Uma aposta em um velho conhecido e que também pode ser campeão.

“O João já é meu parceiro de longa data. Trabalhamos juntos há muito tempo e temos um entrosamento excelente. Vai ser muito especial compartilhar mais essa Endurance com ele e, se tudo der certo, os dois celebrarem os títulos overall”, conta Ernani. João Cardoso Neto é o líder overall da categoria B e só depende do resultado na última prova para ser o campeão. Mesma situação vivida por Kuhn, líder overall na categoria A. Na primeira etapa Endurance, a dupla terminou na quinta colocação.