TURISMO NACIONAL: BF Racing cumpre missão árdua por evolução no Velocitta

A primeira participação da dupla João Bortoluzzi e Alexandre Frankenberger na Turismo Nacional foi marcada por uma série de novas experiências que serviram de teste para a temporada evolutiva da nova equipe catarinense, a BF Racing visando a temporada de 2025. Apesar de muitos percalços, o time somou mais 29 pontos no campeonato e sai fortalecido para as próximas três etapas marcadas para setembro, outubro e dezembro, respectivamente no Velopark, Londrina e Goiânia.

O maior desafio para o time foram as alterações climáticas que obrigaram o time a efetuar muitas alterações nos ajustes a cada prova, além de alguns toques sofridos que causaram danos no carro.

‘Evoluímos do ponto de vista da equipe, de fazer mudanças e justes rapidamente e entender melhor o funcionamento do trabalho para uma dupla de pilotos. Além disso, encaramos muitas mudanças nas condições da pista, do clima, tivemos o box destruído por conta da ventania no final do sábado. Enfim, foi uma etapa de provações e evolução”, destaca o chapecoense João Bortoluzzi, que em duas etapas soma 41 pontos e foi responsável por uma das maiores escaladas de pelotão na corrida de sábado antes de ser tirado da prova após um toque causado por outro competidor.

“São coisas de corrida. Mas sempre vamos buscar o lado positivo das coisas. Curiosamente, nosso carro ficou na pista por conta do acidente e não foi atingido pela queda de estrutura causada pelo vendaval. O prejuízo poderia ter sido grande. De qualquer forma, tivemos bom rendimento, ritmo de prova e, até onde foi possível, fomos competitivos”, analisa Bortoluzzi, que conta com o patrocínio da voestalpine Meincol, Ordemilk, Sieger Chemical Company, Grupo Sperandio, Brasplast Embalagens, Slok Energético e Disapar Suprimentos Industriais.

Agora, o time terá mais três semanas para ajustar o carro para a etapa marcada para o Autódromo Velopark, no dia 15 de setembro.