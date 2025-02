Tuiuti traz para Cascavel a 4ªTaça Brasil de Futsal Sub-16

O evento de lançamento contou com a presença do prefeito de Cascavel, Renato Silva; do vice-prefeito, Henrique Mecabô; do secretário de Esportes de Cascavel, Alexandre Guerino, o Suco, além do presidente do Tuiuti Esporte Clube, Antônio Aparecido Vechiatto e demais diretores do clube.

De 4 a 10 de maio, Cascavel vai sediar a 4ª Taça Brasil de Futsal Sub-16. O lançamento oficial ocorreu na noite de quinta-feira, no salão social do Tuiuti Esporte Clube. A competição reunião os campeões de cada estado participante.

O presidente do Tuiuti Esporte Clube, Antônio Aparecido Vechiatto, comenta que a última etapa da Taça Brasil ocorreu no Nordeste, onde o Tuiuti ficou entre as quatro melhores equipes. “Além de ser importante para os atletas, uma competição dessa é fundamental para a cidade e para a movimentação econômica”, descreve o presidente.

O presidente da Comissão Organizadora da 4ª Taça Brasil Sub-16, Robertinho Magalhães, classificou Cascavel como o “quintal do futsal”, principalmente pela projeção proporcionado por dois times campeões, o Cascavel Futsal (masculino0 e o Stein Futsal (feminino). “Essa quarta edição será um sucesso e tudo só foi possível graças ao envolvimento dos diretores do clube, com apoio do Poder Público e da Fundação Municipal de Esporte e Cultura”.

Para o coordenador de esportes do Tuiuti, Paulo Heitor, que também é técnico das equipes de competição de futsal do clube, a Taça Brasil dará uma grande visibilidade para o trabalho desenvolvido pelo clube e na cidade, como um tudo. “O cascavelense gosta de futsal e nada como trazer um evento deste nível para nossa cidade”, destaca. “A organização sob responsabilidade do Tuiuti, só vem a confirmar o momento único vivido pelo clube, atraindo um número expressivo de associados a cada ano”.