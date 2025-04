Sul-Americana: Brasileiros têm rodada importante nesta terça

O time do Rio de Janeiro terá dois jogos seguidos em casa, contra Puerto Cabello, hoje, e contra o Sport pelo Brasileirão. O que ameniza a situação do treinador é que ele recebeu o aval da diretoria para poupar jogadores na derrota para o Corinthians, por 3 a 0. Agora, ele terá todos à disposição para buscar uma vitória em São Januário.

Cascavel - A sequência de resultados envolvendo Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana faz com que Grêmio, Vasco e Corinthians tenham compromissos importantes nesta terça-feira (8) para aliviar a pressão sofrida. O Timão perdeu em casa na estreia, enquanto o Grêmio vem de derrota no Brasileirão e o Vasco vive a eterna pressão, com Carille já ameaçado de demissão.

Grêmio

A derrota para o Ceará criou um clima de insatisfação no Grêmio. O técnico Quinteros abriu crítica a alguns jogadores, especialmente o goleiro Volpi, que deixou a área para ir ao ataque no final da partida contra o Ceará e ocasionou um gol para o adversário. O atacante Amuzu deve ficar fora após ter passado mal no jogo do final de semana. A partida de hoje contra o Atlético Grau, do Peru, às 19h, pode dar a liderança ao time gaúcho, desde que o Godoy Cruz não vença o Sportivo Luqueño, no outro jogo da noite.

O Corinthians tem o compromisso mais difícil contra o América de Cali, na Colômbia. O adversário é um dos favoritos ao título da competição e tem um bom período de invencibilidade jogando em casa. Para deixar a coisa mais complicada, o time brasileiro estará desfalcado de Memphis e Coronado. Além da dupla, o Corinthians não contará em Cali com o goleiro Hugo Souza (lesão no retofemoral da coxa direita), o zagueiro Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita), o lateral Fabrizio Angileri (lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda) e o meio-campista Rodrigo Garro (tratamento de tendinopatia patelar do joelho direito na Espanha).