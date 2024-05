STOCK PRO: Cascavel se torna etapa em casa para Muggiati

Única cidade paranaense a receber uma etapa da Stock Car durante a temporada 2024, Cascavel se tornou a casa de muitos dos pilotos do estado. Para o curitibano Zezinho Muggiati, a etapa deste final de semana será especial na busca por bons resultados, proximidade com familiares e amigos e pela ação social que o piloto está desenvolvendo em prol do Rio Grande do Sul, juntamente com outros pilotos da categoria.

“Estou muito animado com esta etapa em casa. Quero representar bem os pilotos paranaenses e buscar bons resultados nas duas corridas. Acredito que o desgaste de pneus pode ser um ponto fundamental e será necessário cuidar muito bem disso. Mas, nosso time já teve bons resultados em Cascavel e vamos trabalhar em buscar do melhor”, comentou o piloto que tem em seu carro as marcas do Grupo Potencial, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Motorfix, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte.

Será a primeira vez de Muggiati na pista cascavelense com o carro da Stock Car, por isso ele aposta em buscar o máximo de informações com o treino destinado aos pilotos rookies, marcado para sexta-feira.

“É curioso, porque só andei uma vez na Stock Series, e fiz uma corrida em 2022 como convidado de outra categoria. Então, toda sessão de treino será importante para desenvolver e buscar os melhores ajustes para equilibrar o carro com os padrões da pista. Trabalhei bastante fora da pista e, agora, é hora de mostrar tudo isso lá dentro”, afirmou.

Após a etapa em Interlagos e sem contar os pontos da corrida 1 do Velocitta, Muggiati é o 20º colocado na classificação geral entre os 33 competidores da temporada. A etapa em Cascavel será disputada no Autódromo Zilmar Beux, que completou 51 anos recentemente e vem passando por melhorias constantes no asfalto e na área dos boxes. A programação da etapa será aberta na sexta-feira, às 8h, com o treino dos rookies. Depois, os pilotos voltam a acelerar para os treinos livres, às 11h e 15h. No sábado acontece o treino de classificação, às 9h30, e a corrida 1, às 14 horas. No domingo, a Stock Car Pro Series faz a corrida principal, às 14h20. A programação de treino classificatório e corridas tem transmissão pelo youtube no Stock Car Channel, Portal High Speed, pelo sinal aberto na Band e na TV por assinatura no Sportv.