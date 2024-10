STOCK CAR: Muggiati aposta em novo traçado por bom resultado em Buenos Aires

Embalado pelo pódio conquistado no Velopark, Zezinho Muggiati fará sua estreia internacional no próximo final de semana com a realização da 9ª etapa da temporada da Stock Car no Autódromo Oscar y Juan Galvez, em Buenos Aires. A etapa terá duas provas com 40 minutos de duração e marcará a abertura da reta final do campeonato. O piloto estreante da temporada acredita que tem boas chances de bom resultado uma vez que o traçado a ser utilizado é diferente das outras passagens da categoria pela Argentina.

“Estou treinando bastante neste novo traçado. Acredito que a mudança vai equilibrar as coisas entre os mais experientes que já andaram lá e os novatos como eu. Isso dá uma zerada no game”, declarou o piloto paranaense que tem em seu carro as marcas do Grupo Potencial, Motorfix, BRG Geradores, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte.

O traçado que será utilizado em Buenos Aires tem 3.353 metros e 10 curvas, com todo o setor 1 sendo percorrido pelo anel externo.

Sobre a primeira participação internacional, Muggiati se mostra muito motivado.