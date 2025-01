Stein Futsal inicia trabalhos de olho em mais títulos

PARANAENSE

Em casa, FC Cascavel vence o Azuriz

Cascavel - Na tarde deste domingo (26), o FC Cascavel levou a vitória, com o apoio da sua torcida, no Estádio Olímpico Regional, sobre o Azuriz de Pato Branco. Com placar de 1 X 0 no jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense, o gol foi anotado por Josiel, no segundo tempo da partida.