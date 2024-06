Stein Cascavel atropela o Taboão e conquista o tri da Copa Mundo

A Copa do Mundo do Futsal Feminino trouxe a Cascavel 171 atletas de nove países diferentes, entre eles Rússia, Estados Unidos, Argentina e Japão. Três equipes do Brasil chegaram à grande final. Em quarto lugar, o Female de Santa Catarina; em segundo lugar, o Taboão Magnus de São Paulo; e em primeiro lugar, o Stein Cascavel-PR.

A goleira Bianca, do Stein, comemorou mais esta vitória junto com a equipe e destacou “a nossa união, a nossa coletividade nos fez chegar aqui. E, realmente, esta Copa esteve muito bem organizada. Do começo ao fim, todos os detalhes foram pensados e só temos a agradecer”.

6×1. Este foi o placar do último jogo da Copa Mundo do Futsal Feminino, realizada em Cascavel. A partida, que definiu a equipe campeã, aconteceu na manhã deste domingo e o Stein Cascavel venceu o Taboão com o ginásio lotado e apoio da torcida que, durante o tempo todo, fez muito barulho, empurrando a equipe para cima das adversárias. Com este resultado, a equipe do Stein Cascavel conquistou também o tricampeonato da Copa Mundo de Futsal Feminino . Os outros títulos foram em 2022 e 2023.

Em todas as partidas, a participação das torcidas também foi destaque. Os japoneses deram exemplo de disciplina e organização, mas cada uma com sua característica fez deste um grande evento que vai ficar gravado na história do esporte de Cascavel. “Estamos muito felizes. A Copa do Mundo foi um sucesso. O Ginásio da Neva foi todo preparado para receber as nossas atletas e todos os demais atletas que participam de competições que acontecem aqui. Toda a organização está de parabéns”, disse o secretário de esportes, Júlio Cezar Raizesl da Cruz.

Nesta Copa Mundo do Futsal Feminino, cerca de 300 pessoas, entre atletas e comissão técnica, participaram. As equipes ficaram hospedadas em hotéis da cidade e fizeram as refeições no CNTA (Centro Nacional de Treinamento em Atletismo). Foram servidas, em média, 440 refeições por dia, entre almoço e jantar, para as jogadoras, com cardápio elaborado e supervisionado por nutricionista. “Cascavel realmente se superou. A cidade nos recebeu muito bem. E este ginásio realmente é fantástico”, falou Lívia dos Santos, ala da equipe do Taboão Magnus.

De 24 a 30 de junho, Cascavel respirou o futsal feminino com a participação de 12 equipes nesta Copa do Mundo de Futsal.

