Sob polêmica, Brasileirão abre segunda rodada hoje

Cascavel Futsal e São Miguel ficam no empate pela Série Ouro

Pela Série Ouro do Campeonato Paranaense, o Cascavel Futsal visitou na noite de ontem, sábado (13), a equipe do São Miguel, no Ginásio Joelson Marcelino. O placar final foi de 2 a 2. A primeira etapa foi de muito equilíbrio, com oportunidades para os dois lados. Quem saiu na frente foi a equipe da casa. […]