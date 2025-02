Serpente sobe na tabela após vitória sobre o Maringá

No segundo tempo, a Serpente voltou administrando o jogo e anulando as investidas do adversário. Aos 14 minutos, Rodrigo Santos finalizou cruzado, mas sem força, e Jean Carlos defendeu com tranquilidade. No minuto seguinte, o goleiro aurinegro brilhou! Negueba tentou uma jogada perigosa pela esquerda e bateu para a área, com um desvio traiçoeiro de Júlio, mas Jean Carlos mostrou reflexo e evitou o empate.

O gol, que já estava maduro, saiu aos 40 minutos! Serafini cruzou com precisão na área, e Robinho , livre, subiu bonito para testar no canto, sem chance para o goleiro: 1 a 0 para o Cascavel!

O Cascavel começou com intensidade! Logo aos 6 minutos, Rodrigo Alves puxou um contra-ataque veloz e acionou Schutz, que tentou a devolução em vez de finalizar, mas errou o passe. A pressão continuou, e aos 26 minutos, Ronald Carvalho subiu mais que todo mundo após cobrança de escanteio e testou firme—o travessão impediu um golaço! A Serpente seguiu criando chances e, aos 31, Schutz enfiou um passe açucarado para Peçanha, que bateu de primeira, exigindo grande defesa de João Gabriel. No lance seguinte, Rodrigo Alves arriscou de fora da área, mas pegou mal na bola.

Cascavel - Jogando em Cascavel, junto com a nossa torcida, a Serpente venceu o clássico contra o Maringá por 2 a 0, pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense. Os gols da vitória aurinegra foram marcados por Robinho e Tito, contra.

Cascavel - Cascavel – O funil das vagas para a segunda fase do Campeonato Paranaense está cada vez mais estreito. Até agora, nenhum time assegurou a vaga matematicamente, se bem que Londrina e Maringá, ampliaram bem as possibilidades. Neste sábado, a partir das 18h30, o FC Cascavel recebe o vice-líder Maringá, no Estádio Olímpico e […]

E quem manda no jogo? O Cascavel! Aos 29 minutos, Robinho cobrou escanteio com categoria, Josiel desviou no meio da área e a bola morreu no cantinho, sem chances para João Gabriel! 2 a 0, vitória garantida!

Com o resultado, o Cascavel subiu para a quinta posição na tabela, com a rodada ainda em aberto, somando 12 pontos, com três vitórias, três empates e apenas uma derrota. Uma das melhores defesas do Paranaense, a equipe ainda não sofreu gols em casa e já soma cinco jogos de invencibilidade no estadual.

O próximo desafio da Serpente será novamente em casa. Na próxima quarta-feira, dia 5, às 20h, a equipe enfrenta o Andraus pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense.

Texto: Assessoria