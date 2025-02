Série Ouro altera data de início

Esportes

Brasil empata com Argentina e leva decisão para última rodada

Cascavel - A Seleção Brasileira arrancou um empate com a Argentina por 1 a 1, na noite desta quinta-feira (13), no Estádio Brígido Iriarte em Caracas, na Venezuela, e adiou a decisão do título do Sul-Americano Sub-20 para domingo (16), quando será disputada a rodada derradeira do hexagonal final da competição. Com o resultado, o […]