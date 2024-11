Série Ouro abre semifinais

Depois de muito tempo, as semifinais do Campeonato Paranaense de Futsal não contam com um representante do Oeste. Nesta sexta-feira, acontece o primeiro jogo da fase que indicará os finalistas. A partir das 20 horas, o CAD/Guarapuava recebe o Pato Futsal. O jogo da volta acontece dia 19.

A semifinal entre Marreco e Umuarama será iniciada no sábado, às 19 horas, em Francisco Beltrão. Por conta da participação do Umuarama nas semifinais da Liga Futsal, o jogo da volta só acontece no dia 27, em Umuarama.