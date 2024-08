Semana com definições na Libertadores

A partir desta terça-feira (20) as competições sul-americanas terão os jogos que indicarão os times classificados para as quartas de final. Na Libertadores, três brasileiros entram em campo esta noite para definir a passagem. O destaque é o duelo de tricolores, no Maracanã, a partir das 19 horas. O Fluminense recebe o Grêmio em um confronto que promete ser quente. O Grêmio entre em campo às 19h de terça para encarar o fluminense com a vantagem da vitória no jogo de ida por 2 a 1. Portanto, pode até empatar no Maracanã para avançar às quartas de final.

O Fluminense conta com dois retornos importantes para tentar reverter a situação na eliminatória: Ganso e Arias. Os dois dividem o posto de garçons da temporada tricolor, com seis assistências cada, e Arias é o artilheiro do time com sete gols no ano. Mano Menezes ainda aguarda a liberação de três jogadores – Marquinhos, Cano e Marcelo – que seguem em transição para os trabalhos com o grupo.

Sem contar com Rodrigo Ely, suspenso, Renato Portaluppi vai escalar a dupla talismã do Grêmio para a partida decisiva. Kannemann e Jemerson estão em uma fase que pode ser chamada de positiva. O argentino está invicto nos jogos da Libertadores, enquanto Jemerson ainda não perdeu pelo clube.

Outro brasileiro em campo esta noite é o Atlético Mineiro, que jogará em Belo Horizonte contra o San Lorenzo, da Argentina. O Atlético-MG fará o 21º jogo contra um time argentino como mandante e defende uma invencibilidade de 26 anos. Com o empate na ida por 1 a 1, o Alvinegro necessita de uma vitória para avançar no tempo normal ou um empate para decidir nos pênaltis.