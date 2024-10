Seleção em campo com pressão por vitória

Pensando nisso e obrigado pelo grande número de desfalques entre os convocados, o técnico Dorival Junior promove mudanças no esquema tático. O atacante Igor Jesus e o lateral-esquerdo Abner são as novidades na escalação. Bruno Guimarães deixa o meio-campo após nove jogos de titularidade.

Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus. Esta é a escalação da seleção brasileira para a partida contra o Chile pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Atual quinto colocado com 10 pontos em oito jogos e apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, o time entra em campo pressionado para obter um bom resultado diante de um dos times que ocupam as últimas colocações.

Decisão. Essa é a palavra que tem cercado o Cascavel Futsal nas últimas semanas. Depois de empatar com a Chopinzinho pelo jogo de ida da segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal, o Tricolor tem agora mais uma decisão. Neste sábado, o Cascavel recebe o Pato Futsal no Ginásio da Neva pelas oitavas de final […]

“Todo mundo muito concentrado para que possamos fazer dois jogos dentro de um nível diferente principalmente do primeiro tempo da última partida. Esse é um objetivo que todos nós temos para que possamos reverter esse quadro momentâneo”, disse o treinador.

Rodada pode ajudar o Brasil

As três primeiras colocadas na classificação das Eliminatórias jogam fora de casa e os resultados podem auxiliar o Brasil a se aproximar dos líderes desde que o time de Dorival Junior faça a sua parte. A Argentina defende a liderança contra a Venezuela, que tem o mesmo número de pontos do Brasil, mas está atrás pelos critérios de desempate. O jogo pode ser adiado por conta do atraso no voo da delegação argentina durante escala nos Estados Unidos. A passagem de um furacão assustou os jogadores.

Com 16 pontos, a Colômbia é vice-líder e enfrenta a Bolívia, atual nona colocada, enquanto o Uruguai tenta superar a crise que envolver jogadores e o técnico Bielsa, em duelo contra o lanterna Peru.