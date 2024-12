São Silvestre tem recorde e duelo Brasil x Quênia

São Paulo - A Corrida Internacional de São Silvestre chega à sua 99ª edição nesta terça-feira, unindo tradição e modernidade na grande festa do atletismo mundial. O número recorde de 37.500 inscritos marca o evento que encerra o calendário esportivo nacional. O dia terá as largadas da categoria Cadeirantes, Elite feminina, Elite masculina, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral, que pela primeira vez contará com a largada em ondas. Pelo menos 150 atletas de Cascavel devem participar da prova.

Tradicionalmente, os africanos tem dominado a prova. Já são 18 vitórias no feminino e 17 no masculino desde 1992. Portanto, é bom ficar de olho em Maxwell Kortek Rotich, atual campeão da Maratona de Porto Alegre, Moses Kibet e Phillip Kipyeko, pódio na Volta da Pampulha;

Wilson Too, que conquistou o 2º lugar na Meia Maratona de Bilbao deste ano com 1h01min24s; Wilson Mutua Maina (3º na Volta da Pampulha 2024), Peter Mbogo Wangema e Nicolas Kosgei (campeão da Maratona de São Paulo 2024). A Tanzânia ainda “corre por fora” a Tanzânia, com o vice-campeão da São Silvestre de 2022, Joseph Pang.