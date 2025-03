Saiba como anda julgamento que pode banir Lucas Paquetá do futebol

O julgamento que pode banir Lucas Paquetá do futebol começou no dia 17 de março. Uma semana após o início da audiência, o jogador ainda aguarda por uma definição sobre o seu futuro no esporte. O processo tem duração prevista de três semanas, segundo a imprensa britânica, e ainda contará com o depoimento de David Moyes.

Ex-técnico do West Ham, atual time do brasileiro, Moyes vai depor pela defesa de Lucas Paquetá. O britânico era o treinador do meia na época em que os lances investigados ocorreram. Atualmente, Moyes treina o Everton, da Inglaterra.

Paquetá é acusado de má conduta com relação a apostas esportivas em quatro jogos. A Federação Inglesa de Futebol (FA) pede o banimento do atleta.

Acusação

Em maio de 2024, Lucas Paquetá foi denunciado por má conduta com relação a apostas esportivas em quatro jogos. Mais precisamente, o jogador é acusado de ter forçado o cartão amarelo nas partidas: West Ham 0 x 2 Leicester (12 de novembro de 2022), West Ham 1 x 1 Aston Villa (12 de março de 2023), West Ham 3 x 1 Leeds (21 de maior de 2023) e Bournemouth 1 x 1 West Ham (12 de agosto de 2023).

Cerca de 60 pessoas da Ilha de Paquetá, bairro natal do meia, apostaram no cartão amarelo do meio-campista do West Ham nesses lances. Os palpite foram feitos no site da Betway, patrocinadora master do clube onde joga o atleta da Seleção Brasileira.

As quatro acusações de Lucas Paquetá são baseadas na Regra E5.1 da Federação Inglesa: “Não deverá, direta ou indiretamente, tentar influenciar, para fins impróprios, o resultado, o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência em ou em conexão com um jogo ou competição”.

Confira os lances em que Paquetá é acusado de forçar o cartão amarelo

Primeiro incidente: West Ham 0 x 2 Leicester (12/11/2022), 15 minutos do 2º tempo.

Em ataque do Leicester, o brasileiro recebeu cartão amarelo por carrinho em Boubakary Soumare. No mesmo lance, ele também chega forte no belga Dennis Praet.