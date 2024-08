Roberval Andrade celebra 12ª vitória em Interlagos

Vencer no Autódromo de Interlagos é especial para qualquer piloto. Afinal, o “templo” traz memórias que fazem qualquer iniciante sonhar com sua primeira conquista lá. No último domingo, Roberval Andrade venceu mais uma corrida da Copa Truck e chegou ao expressivo número de 12 vitórias no icônico autódromo brasileiro. Porém, a emoção da vitória remeteu aos primeiros capítulos da história.

“Vencer em Interlagos sempre é especial. Ainda mais em uma etapa muito importante para o nosso time por tudo o que aconteceu no último mês. Fizemos um compromisso interno de todos buscarem um pódio para o Tonho e, felizmente, entregamos vitórias. Estou muito feliz com essa vitória aqui que lava a alma e nos fortalece para seguir em frente”, afirma o piloto que traz em seu Mercedes-Benz Actros as marcas do Consórcio MB, Guerra, Motorista PX, Nino Faróis, APVS, Carraro e Ráster.

Somente na Copa Truck foram cinco vitórias de Roberval em Interlagos desde 2017. Nesta temporada, a vitória foi a segunda do piloto paulista que volta a figurar no Top 5 do campeonato.

“Graças ao trabalho de todo o time conseguimos somar muitos pontos, diminuir bem a diferença para o líder e estamos vivos em mais uma disputa pelo título. Agora é seguir trabalhando firme, ajustar algumas coisas e buscar mais pontos na próxima etapa”, conta Roberval se referindo a sexta etapa que acontecerá em Cascavel nos dias 30 de agosto e 1º de setembro.

Telas

Durante a etapa, Roberval Andrade lançou a webserie “Velocidade e Propósito”, que mostra os bastidores de cada uma das etapas de 2024 e celebra os 25 anos de carreira do piloto. Os quatro primeiros capítulos estão disponíveis no youtube, e a cada etapa um novo episódio será gerado.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport reforça o compromisso da Copa Truck e se compromete em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.

Classificação Categoria PRO

1º – Felipe Giaffone, 131 pontos

2º – André Marques, 127 pontos

3º – Paulo Salustiano, 125 pontos

4º – Wellington Cirino, 121 pontos

5º – Roberval Andrade, 110 pontos

6º – Danilo Dirani, 104 pontos

7º – Beto Monteiro, 101 pontos

8º – Raphael Abbate, 100 pontos

9º – Victor Franzoni, 86 pontos

10º – Adalberto Jardim, 80 pontos

11º – Jaidson Zini, 79 pontos

12º – Luiz Lopes, 69 pontos

13º – Fabio Fogaça, 68 pontos

14º – Felipe Tozzo, 64 pontos

15º – Debora Rodrigues, 61 pontos

16º – Leandro Totti, 60 pontos

17º – Evandro Camargo, 35 pontos

18º – Thiago Rizzo, 29 pontos

19º – Danilo Dirani, 18 pontos

20º – Regis Boessio, 17 pontos