Por que o Muay Thai é um dos melhores esportes para a perda de peso?

THE BEST Vinícius Júnior é eleito o melhor jogador do mundo em 2024

BRASIL – Na tarde desta terça-feira (17), o brasileiro Vinícius Júnior foi eleito pelo prêmio Fifa The Best como o melhor jogador do mundo em 2024. A premiação aconteceu em Doha, no Catar. O Brasil volta a ter um jogador no topo do mundo após 17 anos. O último brasileiro a ganhar o prêmio havia […]