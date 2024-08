Paris 2024: entenda a importância histórica do tiro esportivo nos Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos de Paris estão se encaminhando para sua conclusão, e o tiro esportivo é um dos esportes que já teve todas as modalidades disputadas. A China foi o país que mais se destacou nesta edição, garantindo 10 medalhas dentro de todas as categorias – cinco de ouro, duas de prata e três de bronze. Em segundo lugar, ficou a Coreia do Sul, com três ouros e três pratas. Estados Unidos, Itália, Grã-Bretanha, Guatemala e Suíça também levaram ouro na competição.

Apesar de não ter conquistado nenhuma medalha em suas modalidades, o Brasil não deixou de fazer história em Paris 2024. A gaúcha Georgia Furquim foi a primeira brasileira a conquistar uma vaga olímpica no skeet, além de ser apenas a segunda mulher a defender a bandeira do país no tiro esportivo das Olimpíadas. A primeira foi Geovana Meyer, que também fez história ao conseguir uma vaga inédita nas provas de carabina.

Ainda que a participação do Brasil dentro da modalidade seja mínima, aos poucos, o país está ganhando mais espaço dentro do esporte. A última medalha brasileira na categoria foi com o paulistano Felipe Wu, que conquistou a prata em pistola de ar 10 m na edição Rio 2016.

Uma modalidade histórica

O tiro esportivo é um dos esportes mais antigos das Olimpíadas. Desde que os Jogos foram renovados para sua versão moderna, ele está presente desde a primeira edição, que aconteceu em Atenas, no ano de 1896. Apenas duas edições dos Jogos Modernos deixaram a categoria de fora: Saint Louis 1904 e Amsterdã 1928.

O esporte se destaca por trazer uma das maiores variedades de categorias dentro da competição. No início, eram apenas cinco, mas com o passar do tempo foram aumentando, chegando a atingir 21 modalidades nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, em 1920. Nos Jogos de Paris, foram disputadas 15 categorias, assim como na edição de Tóquio 2020.

Essas modalidades são divididas de acordo com o sexo (masculino e feminino) e o tipo de arma utilizada. Algumas delas utilizam um revólver CO2 de pressão, enquanto outras usam carabinas de ar. Cada categoria também determina uma distância específica dos alvos, além do fato de serem móveis ou fixos (no caso do skeet e do trap).

Os Estados Unidos são a nação com a maior quantidade de medalhas acumuladas na categoria ao longo dos Jogos, com quatro atletas ocupando o top 5. Ainda que tenham ficado com apenas cinco medalhas e um ouro em Paris 2024, os recordes dos norte-americanos estão bem longe de serem quebrados.

