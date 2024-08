Paranaense Sub-20: Cascavel sai atrás na semifinal

No último sábado (3), a equipe do FC Cascavel enfrentou o Operário no estádio 14 de Dezembro, na cidade de Toledo, pela semifinal do Campeonato Paranaense Sub-20. A Serpente Aurinegra saiu atrás na disputa por uma vaga na final do estadual.

Os visitantes começaram o jogo pressionando a saída de bola do Cascavel. Logo aos 4 minutos, o goleiro Vitor fez uma boa defesa em uma cobrança de falta perigosa. No entanto, aos 8 minutos, em um cruzamento na área, Galdino marcou o único gol da partida.

No segundo tempo, ambas as equipes ficaram com 10 jogadores em campo. O Cascavel, que já vinha pressionando desde a primeira etapa, intensificou a busca pelo empate. Apesar de criar muitas chances, a equipe parou na trave e nas defesas de Guilherme Lopes.

O jogo de volta será no próximo sábado, às 15h30, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. O Cascavel precisa de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis ou de uma vitória por dois gols de diferença para garantir a vaga na final no tempo normal.

Fonte: Assessoria