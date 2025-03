Paranaense define primeiro finalista hoje

Londrina - O Campeonato Paranaense de Futebol vai chegando a reta decisiva. Nesta terça-feira (18), será conhecido o primeiro finalista do Estadual 2025 no duelo entre Londrina e Operário, a partir das 20 horas, no Estádio do Café.

Na partida de ida, disputada no último sábado (15), o Londrina venceu por 1 a 0 e, agora, joga com a vantagem do empate para garantir uma vaga na final. Já o Operário precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição. Em caso de vitória do Fantasma por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. Além disso, o Fantasma tenta quebrar o histórico de eliminações consecutivas em semifinais para Londrina (2021), Maringá (2022), Cascavel (2023) e Athletico (2024).