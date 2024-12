Palmeiras quer anunciar Andreas antes da “festa virada” do ano

São Paulo - O Palmeiras espera para esta semana a resposta do clube inglês Fulham sobre a oferta da compra de Andreas Pereira, ex-Flamengo. A proposta enviada ao time da Premier League é de 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões), mais valores em bônus pelo atleta. Andreas Pereira é visto como um jogador chave para o elenco do Fulham, e os dois últimos jogos (vitória contra o Chelsea e empate com o Bournemouth – com direito a assistência do jogador) eram cruciais para as pretensões do clube na temporada. O Fulham volta a atuar no próximo domingo, o que deve fazer com que a proposta seja analisada esta semana.

Paulinho confirmado

O empresário Rubens Menin, dono da SAF do Atlético, confirmou a venda do atacante Paulinho para o Palmeiras. Segundo Menin, os valores da negociação não serão gastos no pagamento de dívidas, mas reinvestidos no departamento de futebol. Os clubes ainda não anunciaram oficialmente o negócio, mas o Galo aceitou a proposta do Palmeiras. Os paulistas toparam pagar 18 milhões de euros (cerca de R$ 116 milhões na cotação atual) e enviar os meio-campistas Patrick, da base, e Gabriel Menino ao Atlético.