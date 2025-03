Palmeiras acelera volta de selecionáveis para a final

São Paulo - Com seis jogadores atuando nas Eliminatórias, a diretoria do Palmeiras utilizou a tática de voo fretado para contar com todos eles na final de amanhã contra o Corinthians. Para acelerar o processo, os fisioterapeutas do clube já iniciaram os trabalhos dentro do avião, que chegou a São Paulo na madrugada desta quarta-feira.

Convocado pela seleção da Colômbia, Richard Ríos chegará em voo de Barranquilla acompanhado do fisioterapeuta Bruno Presotto. A aeronave fretada pelo Palmeiras trará também Romero, do Corinthians. Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres, convocados pelo Uruguai, virão da Bolívia, também em voo fretado, acompanhado de Gustavo Kaschel.