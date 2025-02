Nova derrota pressiona Cascavel para rodadas finais do Estadual

Cascavel - As duas derrotas consecutivas para Andraus, em casa, e Operário, fora, deixam o FC Cascavel na mira das equipes que ainda lutam por classificação para a próxima fase do Campeonato Paranaense. Restam duas rodadas e o time tem dois pontos de vantagem sobre o Andraus e cinco sobre Rio Branco, São Joseense e Paraná Clube. A tabela ainda marca confrontos diretos entre os times questão na luta contra o rebaixamento, algo que beneficia o FC Cascavel.

O jogo em Ponta Grossa teve domínio do aurinegro, mas o ataque não funcionou. O castigo veio no final com os gols do time da casa. Após a partida, ninguém do FC Cascavel se pronunciou. O silêncio pode ser uma mostra do quão abalado pelos resultados ruins a comissão técnica ficou.

Para evitar um desgaste ainda maior, a delegação seguiu direto para Curitiba, onde enfrentará o líder Athetico nesta quarta-feira precisando somar pontos.

Susto

O zagueiro Thiago Lopes passou mal durante a partida e chegou a ter um mal súbito em campo, obrigando a entrada da ambulância para fazer a remoção. De acordo com as informações da assessoria de imprensa, o jogador foi estabilizado, passou por alguns exames e segue com a delegação em Curitiba. No entanto, não houve informação sobre o que realmente aconteceu com o jogador.

COMO ESTÁ O PARANAENSE

Classificação P J V E D GP GC SG %

1º Athletico 18 9 5 3 1 18 9 9 66

2º Operário 18 9 5 3 1 14 5 9 66

3º Londrina 17 9 5 2 2 14 8 6 62

4º Coritiba 16 9 5 1 3 16 7 9 59