NASCAR BRASIL: Victor Andrade disputa Special Edition de olho na Overall

Embalado pela vitória conquistada no Autódromo Potenza, a segunda na temporada, o paulista Victor Andrade chega animado para a quinta etapa da Nascar Brasil, prevista para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A etapa marca a abertura da Special Edition, campeonato de duas etapas dentro do calendário, que também conta pontos para o título Overall.

“Estou muito animado para a Special Edition, que é mais uma oportunidade de título dentro da temporada. Porém, estou pensando no título Overall, e este final de semana é muito importante, com muitos pontos em jogo”, comenta o piloto que é patrocinado pela XBRI Pneus, atual vice-líder do campeonato.

A tempo tem um formato especial e contará com a participação de um piloto da Nascar Norte-americana. Daniel Suárez participará das corridas, assim como já aconteceu com Paul Tracy na temporada passada.

“Dividir a pista com um piloto da Nascar Cup Series é sempre uma experiência muito legal. A etapa terá um formato diferente, especialmente no treino de classificação. São apenas duas voltas, não é fácil, mas é muito importante não errar no quali para ter boas posições de largada que podem ser essenciais para um bom resultado”, afirmou Victor Andrade.

A programação da Special Edition será aberta na sexta-feira, com treino extra e treino livre, às 12h55 e 15h45. No sábado, acontece mais um treino livre, às 8h30, última atividade antes do classificatório marcado para 12h10 e das corridas previstas para 14h30 e 17h50. A corrida final da etapa será no domingo, às 14h45.

Classificação Categoria Challenge Nascar Brasil

1º – Jorge Martelli, 137 pontos

2º – Victor Andrade, 130 pontos

3º – Gui Backes, 122 pontos

4º – Felipe Tozzo, 103 pontos

5º – Gabryel Romano, 95 pontos

6º – Luis Trombini, 91 pontos

7º – Nick Monteiro, 83 pontos

8º – Giovani Girotto, 79 pontos

9º – Leo Yoshi, 76 pontos

10º – Brendon Zonta, 51 pontos

11º – Alexandre Kauê, 51 pontos

12º – Rodrigo Sperafico, 42 pontos

13º – Marcel Jorand, 37 pontos

14º – Dorivaldo Gondra, 28 pontos

15º – MC Gui, 28 pontos

16º – Edson Reis, 24 pontos

17º – Antonio de Carvalho, 16 pontos

18º – Thiago Lopes, 8 pontos