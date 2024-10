NASCAR BRASIL: Em meio à decisão, Vinny Azevedo estreia em Tarumã

Outro fator de expectativa é o novo companheiro de dupla para a etapa. O experiente Valdeno Britto, piloto que tem passagem com vitórias pela Stock Car e pela Copa Truck.

“Formar dupla com ele é fator de alegria e motivação. Estar com ele gera uma confiança maior e, certamente, aproveitar todo o aprendizado que será possível ter ao longo do final de semana. Valdeno já andou em diversas categorias e tem muito para me passar”, salientou Vinny, que pretende fazer corridas conservados para não correr o risco de atrapalhar os pilotos que estarão disputando o título do Campeonato Brasil. “Quero me manter na pista e não atrapalhar ninguém. Tem um título em jogo para vários pilotos e desejo que todos possam decidir cruzando a linha de chegada”.



A programação de pista será aberta no sábado com dois treinos livres às 9h20 e 12h40. Já no final da tarde está previsto o treino classificatório único, que define a ordem de largada. E, no domingo, as largadas serão às 09 horas e 14 horas. Na etapa gaúcha serão computados 25 pontos para classificação, 25 na primeira corrida e 25 pontos na corrida.

A BandSports exibe todas as emoções da NASCAR Brasil em suas transmissões, ao vivo, da última prova de cada etapa. As etapas também têm transmissão ao vivo no Youtube, nos canais oficiais da @NASCARBrasil, @MotorsportBrasil e @highspeedtvbr.