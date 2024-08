Luto e homenagem marcam ASG Motorsport em Interlagos

Assim que os caminhões entrarem na pista do Autódromo de Interlagos para as atividades da quinta etapa da temporada da Copa Truck, os corações do time ASG Motorsport estarão pulsando de forma diferente. Todos os integrantes da equipe estão em luto pelo passamento de Valderes Antônio Boff, o Tonho, ocorrido no último dia 14 de julho por conta de um câncer. Esta será a primeira vez que a ASG estará na pista e as homenagens estarão presentes por todas as partes.

“Tonho foi um cara que fez muito pelas corridas de caminhões. Estou com ele há 25 anos nos eventos e, há três anos, de maneira bem mais próxima dentro da equipe. Ele trabalhava com muito amor e foi fundamental para a construção dos nossos caminhões e das conquistas de poles e pódios. Estamos em busca de um propósito que é homenageá-lo com os melhores resultados de cada piloto”, afirmou Roberval Andrade.

Todos os caminhões do time estarão com adesivos no para-brisas em homenagem ao preparador, além de pins em formato de laços pretos que serão usados por cada um dos integrantes.

Campeonato

A equipe vive momentos distintos nas duas divisões do grid. OS pilotos da categoria PRO deixaram de somar pontos importantes na etapa anterior e saíram do top5. Por conta disso, a prova em Interlagos se torna importante para a retomada na classificação.

“É uma etapa especial. Fiz a pole no ano passado e espero fazer um bom trabalho nos treinos e no classificatório para brigarmos pelo topo do pódio e trazermos bons pontos para o campeonato”, avalia Raphael Abbate, atual oitavo colocado, que tem em seu caminhão as marcas da Wega Motors, Macromaq, Luks Color Tintas, PowerClean, Panther e BZ Automotive.

Luiz Lopes e Jaidson Zini também precisam de bons resultados para subirem na pontuação. A ideia de ambos é fechar a etapa na lista do Top 10.



Já na Divisão Elite, Bia Figueiredo (Addiante, Motorista PX, LNG, Sem Parar, Alma Viva, Saque Pague, Gisa Weels, Prometeon, Rodobens e Monroe) e Pedro Perdoncini (Amafil, Construtora Vaz de Melo, Drugovich Auto Peças, A+ Empreendimentos) estão na briga direta pela liderança, com uma pequena diferença para o líder. Márcio Giordano (Naskar, MogiTrucks, Best Brands) precisará de pódios para voltar a andar no Top 5

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport reforça o compromisso da Copa Truck e se compromete em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.