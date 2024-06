Liga Nacional: Serpente recebe o Joinville em jogo de reencontros

O Cascavel Futsal vai receber o Joinville na noite de hoje em jogo que abre a 10ª rodada da Liga Nacional. A partida também marcará o reencontro entre time e torcida após a disputa da Taça Libertadores. A bola rola às 19h30, no Ginásio da Neva.

Para esta partida, o técnico do Cascavel, Deividy Hadson, não poderá contar com o ala Maicon, que foi expulso na última partida e cumprirá suspensão. Os demais atletas estão à disposição do treinador. Otanha, um dos destaques da equipe cascavelense, sabe que terá um jogo difícil pela frente. “Será um grande jogo contra um grande adversário. Tem grandes coisas envolvendo a partida, atletas que já estiveram aqui. Nós estamos convictos do que temos que fazer para conquistar os três pontos e nos manter nas primeiras colocações da Liga”, afirmou.

Com a derrota fora de casa para o Praia Clube, a Serpente Tricolor caiu quatro posições na tabela, e agora ocupa o 10º lugar, com 15 pontos. Entretanto, uma vitória no jogo de hoje pode deixar a equipe novamente na parte de cima da tabela. O primeiro colocado, Pato Futsal, tem 19 pontos, ou seja, apenas quatro a mais do que a Serpente.

Já o time catarinense chega embalado, pois venceu o São José por 3 a 1 na última rodada. O Joinville está na 4ª colocação com 18 pontos, e também briga pela liderança geral.

Os ingressos para o jogo já estão à venda, podendo ser adquiridos nos Supermercados Muffatão e também através do site ingressonacional.com.br. A partida terá transmissão da Cazé TV, no YouTube, e da LNF TV, canal por assinatura.

REENCONTROS

O jogo de hoje será marcado por diversos reencontros dentro e fora das quatro linhas. No plantel atual do Joinville, cinco jogadores já passaram pelo Cascavel: o pivô Roni, o fixo Ernani, os alas Rafinha e Kevin, e o goleiro Matheus. Fora de quadra, o técnico Cassiano Klein e o preparador físico Raphael Roel também fizeram uma bela trajetória na Serpente.

Os profissionais se destacaram defendendo o Cascavel nas conquistas da Liga Nacional de 2021, e do bicampeonato da Libertadores (2022/2023), sendo a segunda conquista continental diante do próprio Joinville.

O bom desempenho da Serpente chamou a atenção do time catarinense, que se reforçou contratando os jogadores que se destacaram em Cascavel, além do treinador e o preparador físico. Os reforços trouxeram resultados, como a conquista da Supercopa Gramado e Recopa de Santa Catarina. O time ainda foi vice-campeão da Liga Nacional no ano passado.

Foto: Assessoria