Libertadores abre returno e inicia definições

A Libertadores abre nesta terça-feira (6) a reta final da fase de grupos. A partir de agora são apenas mais três jogos para cada equipe definir a passagem para a próxima fase.

Dos brasileiros que atuam hoje, o Atlético Mineiro é o que pode garantir a classificação para os play-offs. O Galo joga na Argentina, contra o vice-líder Rosário Central. Se confirmar o 100% de aproveitamento, o time abre, no mínimo, seis pontos de vantagem. Desde que assumiu o time, o técnico Gabriel Milito não sabe o que é perder – 11 jogos, sete triunfos e quatro empates.

Bem diferente do Galo, o Flamengo vive a pressão pelos resultados recentes no Brasileirão. As discussões em torno de poupar ou não alguns jogadores têm tomado conta do cenário. O time fez o último treino já em território chileno e Arrascaeta está fora da partida. Everton Cebolinha pode ser a novidade após cinco jogos sem atuar. Depois da derrota por 2 a 1 para o líder Bolívar na rodada anterior da Libertadores, o Flamengo se manteve em segundo lugar no Grupo E, graças à derrota do Millonarios, mas chega pressionado para enfrentar o Palestino, que tem só um ponto a menos que o Rubro-Negro.