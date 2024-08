Inter faz jogo atrasado para fugir da ZR

Porto Alegre – O Internacional recebe o Juventude às 19h30 desta quarta-feira (14), no Beira-Rio, em jogo atrasado da sexta rodada do Brasileirão. Sem vencer há 12 partidas, o Inter está em 15º lugar no Brasileiro, com 22 pontos, um à frente da zona de rebaixamento, o que torna a partida contra o principal carrasco da temporada uma decisão.

Nos últimos confrontos, Gauchão, Sul-Americana e Copa do Brasil, o time da Serra levou a melhor, curiosamente sob o comando do atual técnico do Inter que ainda busca a primeira vitória.

O técnico Roger Machado não contará com Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, perdeu peças de reposição com as saídas de Bustos, Aránguiz, Maurício, Mallo e Matheus Dias que foram negociados. Apenas Agustín Rogel e Bruno Tabata chegaram. Fernando e Gabriel Mercado, que se recuperam de lesão, também fizeram as atividades com a equipe na última terça-feira.

Diferente de seu colega, Jair Ventura terá o retorno de quatro titulares – o goleiro Gabriel, o lateral Alan Ruschel, o meia Mandaca e o atacante Lucas Barbosa – que cumpriram suspensão; além do volante Oyama, que não atuou na última partida.