Homenagem para Tonho rende seis troféus para ASG Motorsport

O objetivo traçado pela equipe ASG Motorsport para a etapa da Copa Truck disputada no Autódromo de Interlagos foi atingido. Praticamente todos os pilotos do time faturaram um troféu para homenagear o chefe de oficina Valderes Antônio Boff, o Tonho, falecido no último dia 14 de julho. Foram duas vitórias, com Bia Figueiredo e Roberval Andrade, e pódios para Raphael Abbate, Jaidson Zini e Pedro Perdoncini. Luiz Lopes e Marcio Giordano tinham chances de pódio, mas acabaram protagonizando um acidente incrível que encerrou a corrida 2 com safety-car. Luiz Lopes teve fratura do manúbrio externo e da primeira vértebra da região toráxica.

“Nosso time foi avassalador. Tínhamos o compromisso de entregar o nosso melhor em cada uma das corridas e estamos voltando para casa com vitórias, pódios, muitos pontos e com a Bia na liderança. Estou muito emocionado com tudo o que aconteceu e só posso agradecer todo o trabalho dos nossos mecânicos nesses dias todos que foram difíceis sem o Tonho para coordenar tudo”, celebra Roberval Andrade, que venceu a corrida 2 e somou um quarto lugar na corrida 1, voltando ao top5 do campeonato.



Raphael Abbate voltou a ter uma boa etapa e somou muitos pontos para o campeonato. Ele subiu para a oitava colocação após o quinto lugar na corrida 1 e o segundo lugar na corrida 2. Jaidson Zini precisou superar o rompimento do tendão na região da panturrilha esquerda para voltar ao pódio da corrida 2 com um quarto lugar.

Na categoria Elite, Bia Figueiredo foi o destaque ao conquistar sua primeira vitória em Interlagos e ainda garantir o terceiro lugar na corrida 2. Os resultados colocaram a piloto na liderança do campeonato com 10 pontos de vantagem. Pedro Perdoncini manteve a regularidade e somou mais dois pódios, de terceiro e quarto lugar, se firmando na terceira colocação na classificação geral.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport reforça o compromisso da Copa Truck e se compromete em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.