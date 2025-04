Histórico! Hugo Calderano conquista a Copa do Mundo de tênis de mesa

Brasil - É ouro para o Brasil! Hugo Calderano é campeão mundial de tênis de mesa. Ele derrotou neste domingo (20/4) o chinês Lin Shidong, atual líder do ranking mundial da modalidade. É a primeira vez que um mesa-tenista do país conquista a Copa do Mundo.

A partida foi equilibrada entre Calderano e Lin. O chinês venceu o primeiro set por 11 x 6, enquanto o brasileiro levou a melhor no segundo com 11 x 7. A partir daí, o brasileiro disparou, levando dois sets seguidos por 11 x 9 e 11 x 4. A vitória veio no quinto tempo, com um imponente 11 x 5.