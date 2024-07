Gramado "impraticável" muda palco da semifinal do Paranaense sub-20

O Futebol Clube Cascavel comunica, com preocupação, o estado do gramado do Estádio Olímpico Regional. A primeira partida das semifinais do Campeonato Paranaense Sub-20 entre Cascavel e Operário de Ponta Grossa, marcada para sábado, 3 de agosto, deverá ter o local alterado para Toledo ou Foz do Iguaçu.

O gramado do Estádio Olímpico Regional apresentou uma condição impraticável para a prática de futebol, resultado de uma intensa carga de 21 jogos realizados recentemente. Destes, mais da metade ocorreram sob fortes chuvas, incluindo partidas amadoras, escolares e femininas, que ocorreram entre sábado, domingo e segunda-feira. Essa sequência de jogos danificou severamente o gramado, necessitando de uma recuperação que pode se estender por alguns meses.

Comunicamos aos nossos torcedores, apoiadores e patrocinadores que, tão logo haja a definição do novo local pela Federação Paranaense de Futebol, estaremos informando a todos.

O presidente Valdinei Silva pretende se reunir com representantes da prefeitura para discutir e definir um cronograma adequado para a utilização do estádio. O objetivo é garantir a manutenção e preservação do campo, evitando a superlotação de eventos que possam comprometer sua integridade.

Agradecemos a compreensão de todos e contamos com o apoio da comunidade e das autoridades para resolver essa situação de forma adequada e oportuna.

Fonte: Assessoria FC Cascavel