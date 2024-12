Fim do Brasileirão, começo de reformulações

O Botafogo confirmou o bom momento e faturou o título do Campeonato Brasileiro quebrando um jejum de 29 anos sem conquistar o principal campeonato do país. O Fogão fechou uma semana para ficar na memória do torcedor depois da conquista histórica da Libertadores. Agora, o alvinegro se prepara para o Intercontinental de Clubes, no Catar, que começa esta semana.

Enquanto uns festejam, outros iniciam o planejamento para 2025. O Grêmio anunciou a saída do técnico Renato Portaluppi depois de mais uma derrota em casa, vaias da torcida. Tite é o mais cotado para assumir o posto. “Estou com minha consciência tranquila. Tomei a decisão junto com o presidente e achei que era hora de dar um tempo e curtir um pouco a minha vida. Sempre fiz o meu melhor e nada vai apagar a minha história aqui”, disse Renato ao sair da sede do clube.