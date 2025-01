Federação diz que não cabe à FPF anular ou impugnar o jogo; FC Cascavel se posiciona

Paraná - Na noite de ontem (29), Paraná Clube e FC Cascavel empataram em 0 a 0 em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense. A partida, disputada na Vila Capanema, em Curitiba, foi marcada por uma polêmica. O time da capital fez seis substituições durante o jogo, excedendo o limite permitido em regra, que é de cinco alterações.

A situação não foi percebida pela equipe de arbitragem e o jogo seguiu normalmente até o apito final. Hoje, a FPF (Federação Paranaense de Futebol) comunicou que afastou por tempo indeterminado a equipe de arbitragem que atuou na partida.

Porém, em outro comunicado, disse que não cabe a FPF a decisão de anular ou impugnar o jogo. Veja abaixo a nota na íntegra:

A Federação Paranaense de Futebol esclarece que, mesmo diante do grave equívoco cometido na partida Paraná Clube X Cascavel, válida pela 6° rodada da primeira divisão do Campeonato Paranaense 2025, em que foram realizadas seis substituições pela equipe mandante, sendo que apenas cinco trocas são permitidas, por força da Legislação Desportiva Brasileira (CBJD), não cabe à FPF a decisão de anular ou impugnar o jogo em questão . Compete aos clubes interessados o direito de apresentarem um eventual pedido de impugnação da partida ao Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR). Apesar disso, a FPF informa que prontamente se mobilizou para tomar as medidas que lhe cabem e que está empenhada em esclarecer e resolver a questão o mais rápido possível.

Na tarde de hoje, o FC Cascavel emitiu uma nota informando que está tomando as providências cabíveis juntamente ao seu Departamento Jurídico. Confira o posicionamento do clube:

O FUTEBOL CLUBE CASCAVEL, vem, por meio desta nota oficial, manifestar sua indignação em relação ao fato ocorrido na partida de ontem (29/01) contra o Paraná Clube, válida pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense da 1ª divisão de 2025.

Em síntese o clube mandante em completo desrespeito à norma regulamentar realizou 06 substituicoes de atletas na partida, sendo que a sexta, pode ensejar uma impugnação de partida com alteração de resultado ou ainda discutir a irregularidade do atleta que entrou no campo , por não ter condição de jogo naquele momento, e além disso, fere-se claramente a isonomia da competição. Esclarece-se, ainda, que a referida substituição não enquadra-se nas hipóteses permitidas regularmente.

Além disso, é de importante lembrança, o fato ocorrido com nosso clube no Campeonato Paranaense de 2021. O clube foi punido por descumprimento ao regulamento, inclusive em partida disputada contra o Paraná Clube, ao relacionar na súmula, o 3º goleiro, que possuía contrato de vínculo não profissional (“amador”) e até então não era permitido. Cabe ressaltar ainda, que o atleta apenas foi relacionado e não entrou em campo, isto é, ele não jogou. E, neste caso, o Tribunal não poupou a aplicação da Lei e o clube foi punido com a perda de 06 (seis) pontos.

Portanto, o Futebol Clube Cascavel comunica, que, já está tomando as providências cabíveis juntamente ao seu Departamento Jurídico e também aguarda a correta aplicação da Lei competente e Regulamento vigente, assim como realizado em 2021.

Reiteramos nosso compromisso em sempre agir em defesa dos direitos de nosso clube e também sempre prezar pelo respeito as regras do futebol.