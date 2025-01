FC Cascavel tenta primeira vitória fora de casa

Cascavel - Com chances de entrar para o G-4 do Campeonato Paranaense, o FC Cascavel enfrenta o Paraná Clube, às 20 horas, na Vila Capanema, em busca de sua primeira vitória fora de casa neste Estadual. Dos oito pontos conquistados até agora, sete foram no Estádio Olímpico.

Mais uma vez, o adversário é um time da zona do rebaixamento, mas que terá como fator motivador a estreia do técnico Tcheco, que substitui Argel Fuchs.



“É mais um jogo difícil pela situação do adversário. Quando há troca de treinador o time tende a ter uma motivação maior. Vamos respeitar, mas estamos em um bom momento e vamos impor nossas qualidades”, afirmou o técnico Silvio Canuto.



O treinador pretende fazer alterações nos três setores do time por conta do desgaste de alguns jogadores que atuaram em tempo integral nas três últimas partidas.