FC Cascavel perde para o Brasil de Pelotas e cai na tabela

Cascavel enfrentou e foi derrotado pelo Brasil de Pelotas na tarde deste domingo (09) em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. A partida foi na casa do adversário, no Rio Grande do Sul.

Aos 18 minutos do primeiro tempo a Serpente quase conseguiu sair à frente do placar, em um cruzamento do Cascavel dentro da área do Brasil de Pelotas quase saiu o primeiro gol, mas a zaga do adversário estava bem posicionada e evitou.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades para ambas as equipes. A etapa inicial terminou em 0 a 0.

Logo no início da segunda etapa a equipe adversária abriu o placar, aos dois minutos do segundo tempo. Um chute de fora da área que acabou encobrindo o goleiro Neneca.

Com o resultado negativo, Cascavel teve que ser mais ofensivo para tentar chegar ao empate contra a equipe gaúcha.

Aos 22 minutos, Rodrigo Alves na entrada da área, tentou finalizar por cobertura pois o goleiro Thierry estava adiantado, mas a bola foi para fora.

Aos 26, de bola parada, Robinho cobrou perigosa falta que passou por cima da meta do Brasil de Pelotas.

Gilson Kleina tentando chegar ao gol de empate fez a alteração aos 34 minutos tirando o Garraty para a entrada do Manoel.

Aos 35 minutos em uma cobrança de falta nova boa oportunidade do Cascavel, em chute do Manoel que foi tirado pela defesa.

No final da partida, ao entrar no campo antes da permissão do árbitro, o camisa 9 do Xavante foi expulso. Da mesma forma, o Geovane do Cascavel.

A segunda etapa após o gol da equipe de Pelotas foi totalmente ofensiva por parte da serpente, que não conseguiu chegar ao empate.

Com o resultado, o Cascavel se manteve com 5 pontos na tabela, mas foi ultrapassado pelo próprio Brasil de Pelotas, e assim caiu para o sexto lugar no grupo.

Na quarta-feira (12) o Cascavel tem a revanche contra o Brasil de Pelotas, mas desta vez jogando em casa. Já no sábado (15) o desafio é em Novo Hamburgo, jogando na casa do adversário.

Grupo H

Concórdia – 11

Cianorte – 8

Brasil de Pelotas – 7

Barra – 6

Hercílio Luz – 6

Cascavel – 5

Avenida – 4

Novo Hamburgo – 3

