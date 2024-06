FC Cascavel joga manutenção no G4

Vencer é a alternativa do FC Cascavel para se manter na zona de classificação para a próxima fase da Série D. O time joga neste domingo (9), às 16h, em Pelotas, contra o Brasil, e pode terminar a rodada na sexta colocação, dependendo da combinação de resultados. O Brasil vem de vitória no meio de semana sobre o Barra, em partida atrasada, e subiu para os quatro pontos, um atrás do time cascavelense, porém, com três jogos a menos.

O técnico Gilson Kleina observou a partida e realizou algumas sessões de treinos baseado no padrão do adversário. A importância da partida também suscitou uma conversa mais séria com o elenco. “Houve uma mobilização também, uma conversa com a comissão técnica, atletas e diretoria. Acho que é importante todos nós estarmos vivendo esse momento, porque todos querem fazer essa vitória, sair da situação. Mais uma vez, tivemos a semana cheia, conseguindo implementar nossas ideias, colocar as nossas convicções, todos os departamentos bem atentos, porque tem atleta que está recuperando, tem atleta que ficou em tratamento, em trabalho fisioterápico e praticamente fazendo três períodos. Fizemos os períodos necessários para a gente poder melhorar a nossa parte tática, na parte técnica, física”, destacou o técnico em entrevista para a assessoria do clube.

Mais uma vez, o técnico fará alterações na formação inicial do time. É provável que Filemon e Victor Hugo retornem ao time titular.

Tabela

A CBF detalhou os jogos das cinco primeiras rodadas do returno. O FC Cascavel jogará em casa contra Brasil (12/06), Concórdia (23/06) e Barra (07/07). As partidas fora já confirmadas são contra Novo Hamburgo (15/06) e Hercílio Luz (29/06).

COMO ESTÁ O GRUPO 8

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %

1º Concórdia 11 5 3 2 0 6 2 4 73

2º Barra 6 6 1 3 2 7 6 1 33

3º Cianorte 5 3 1 2 0 3 2 1 55

4º FC Cascavel 5 6 1 2 3 3 7 -4 27

5º Hercílio Luz 5 5 0 5 0 4 4 0 33

6º Brasil 4 3 1 1 1 2 3 -1 44

7º Novo Hamburgo 2 2 0 2 0 1 1 0 33

8º Avenida 1 2 0 1 1 2 3 -1 16